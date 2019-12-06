日本岡山縣警察本部為防止惡質的危險駕車行為，11月21日起開設讓民眾檢舉危險駕駛的網頁，並且靠民眾提供的行車記錄器等影片逮到違反《道路交通法》的駕駛。此乃日警首度的嘗試。

NHK報導，「岡山縣110打擊危險駕駛信箱」的民眾檢舉網頁11月27日接到1段行車記錄器的影片，影片中的大卡在倉敷市的公路上，沒有打方向燈就突然插進車列中。警察根據這段影片查到駕駛是40多歲的男性，而將他以違反《道路交通法》嫌疑檢舉。

岡山縣警方表示，從開始到3日為止的2周內，通過這個網頁獲得的危險駕駛情報達31件，希望以後民眾能積極地多提供影片和消息。

該網頁中呼籲民眾共同檢舉危險駕駛，在專用告發表格中要求寫上告發者的個人資料，以及發生危險情況的日期、地點、危險駕駛的車輛特徵、駕駛和同車者的特徵、具體的違反交通法規的行為、拍攝告發影片的人及拍攝方式等。未成年要提出告發時必須與監護人商量。

(中時電子報)