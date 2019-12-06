川普昨晚“又”改口說，與中國的貿易談判進展順利，兩國第一階段貿易協議已逐漸達成共識，美股應聲反彈帶動台股帶量走高，雖然成交量未能回升至20日均量(1226億元)之上較為可惜，不過多頭買力已開始增強。

其實川普的反反覆覆反而有助於股市降溫，對長期發展是好事，而台股則維持在11400~11650點區間整理，基於整理盤個股各自修正的結構，波段位階太高的的個股，其上漲動能必將減弱。

從本週類股輪動腳步觀察，週二被動元件、週三半導體矽晶圓、週四則是記憶體族群最強(如2408南亞科)，這三大族群的長線波段位階較低，成為內資主力輪流點火的方向。

嚴格說來，矽晶圓、記憶體股價經過修正，其後續的買力會較強，反觀被動元件，股價從8月下旬啟動，目前短線波段位階較高，已不適合再追價，畢竟台股目前趨勢是箱型整理，整理盤以低基期的個股較有續航力。

(時報資訊)