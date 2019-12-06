吳威霖在「商業簡報」職種勇奪金手獎全國第1名。（南投高商提供／廖志晃南投傳真）

趙寀翎在「職場英文」職種榮獲優勝。（南投高商提供／廖志晃南投傳真）

國立南投高商學生，參加全國高級中等學校商業類學生技藝競賽，吳威霖在「商業簡報」職種勇奪金手獎全國第1名；趙寀翎在「職場英文」職種榮獲優勝，雙料獎牌創紀錄！學生為校爭光，更為自己的前程奠定穩健的基礎。

「職場英文」指導老師簡郁娟表示，趙寀翎個性沉著，勇於接受挑戰，代表學校參加各項英語競賽表現優異，今年暑假參加新住民子女國際職場體驗，無論競賽或活動都表現積極，時間安排得宜，堪稱同學的學習表率。

「商業簡報」選手吳威霖來自名間鄉，指導老師趙淑婉擔任經濟學任課教師，深知吳威霖潛力無窮，願意為自己的目標全力以赴，受訓以來主動負責、使命必達，獲獎可說是實至名歸。

南投高商校長何景標表示，學校支持學生全方位的發展與技藝能力的培養，無論在教師教學需求的協助及學生各種競賽準備上，都讓師生無後顧之憂，期待這樣的學習氛圍與追求技藝卓越的企圖，讓孩子找到努力的方向，達到技術高中追求務實致用的教育目標，此次兩人得獎，也是南投高商創校65周年校慶的最佳賀禮。＃金手獎 ＃南投高商 ＃商業簡報 ＃職場英文

(中時 )