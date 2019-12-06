高雄市新聞局今日發布聲明表示，新聞局長王淺秋因為個人生涯規劃考量，請辭局長一職，新聞局長職務將由行政暨國際處處長丁樂群接任；行政暨國際處處長職務由該處副處長蔡淑貞代理，即日起生效。

據了解，高雄巿議會5日審查預查，新聞局昨完成二讀，王淺秋階段性任務完成，隨即向市府遞出辭呈，6日正式生效，加入韓團隊。

韓辦6日也同步發布人事消息，距離總統大選還剩36天，韓國瑜競選團隊由前高巿府觀光局長潘恒旭接任韓辦創意總監，將繼續發揮創意長才，為韓團隊在選戰倒數衝刺時刻，規畫一系列亮點活動，號召所有支持者共同響應，讓全台再度掀起一波韓流。

原高巿府新聞局長王淺秋請辭後，正式接任韓辦總發言人，面對執政黨一波波的抹黑攻勢，王淺秋將擔起重砲手，和國民黨內所有志同道合的議員、立委並肩作戰，共同反問民進黨「這3年半來，政府到底為人民做了什麼？」。

此外，韓辦顧問鄭照新接團隊發言人，鄭照新在上回砂石場議題記者會上，展現有條有理的口才及穩健台風，字字句句直搗重點、表現亮眼，韓團隊將借重他的長才，強力捍衛國政配名聲。

前國民黨主席洪秀柱發言人李昶志則接任隨行發言人，熟悉媒體事務的他這段時間跟著韓國瑜走遍全台傾聽之旅，與媒體建立良好關係，隨著日後訪問需求增加，李昶志加入發言人團隊，隨時為韓國瑜「發聲」。

新聞局聲明全文如下：

【高市府簡訊】高雄市政府新聞局局長王淺秋因個人職涯規劃考量請辭，局長職務由行政暨國際處處長丁樂群接任；行政暨國際處處長職務，暫由該處副處長蔡淑貞代理，均自108年12月6日生效。

(中時電子報)