法國歷史性全國大罷工5日登場。為抗議法國總統馬克宏提出的退休制度改革，全國各職業工會集結80多萬人上街抗議，馬克宏深信，改革是需要的，但他會為了改革做出些許讓步。

面對反對聲浪與全面罷工，馬克宏（Emmanuel Macron）表示自己「冷靜且堅決」，深信改革是需要的，但為達成改革，他會做出些許讓步。

政府發言人恩迪亞耶（Sibeth Ndiaye）表示，「與工會還有協商空間，政府大門是敞開的。」

負責退休金制度事務的政府高級專員德勒瓦（Jean-Paul Delevoye）將於下週提出與工會團體會議後結論和建議；總理菲力普（Edouard Philippe）將再根據此報告提出修改後的改革方向。

法國總工會法蘭西島負責人之一的尚-路克（Jean-Luc）接受中央社記者訪問時表示，法國承襲自第二次世界大戰後「全國抵抗運動委員會」（Conseil National de la Resistance）精神的法國社會、勞工、退休制度因過去的自由化已岌岌可危。

他說，「法國曾經有世界最好的健保制度，現在已經消失；曾有數一數二的退休制度，現在也受威脅。他們希望效法瑞典制度，但瑞典窮困退休人員的比例，比法國還高。我們受夠了，人們都很沮喪。」

尚-路克認為之前「黃背心」做不到的，這次可以做到罷工。但他不知道罷工會持續多久，但會持續下去。

5日的全國大罷工因為預告早、規模大、且「無限期」，讓巴黎人神經緊繃，處在一種集體倒數計時的狀態。法國社會運動歷史學者塔達科夫斯基（Danielle Tartakowsky）在「世界報」的專訪中，形容此次歷史性罷工前的社會氛圍為「暴風前夕」，並表示印象中法國從未經歷過這樣的事。

法國內政部表示，5日當天全法國共有245場集會遊行，約80萬人參與。法國總工會（CGT）估計參與示威遊行人數約150萬人。

巴黎示威遊行14時登場，從巴黎東站出發，19時抵達民族廣場。為避免遊行失控，巴黎市警局事前已提醒遊行路線上的店家暫停營業，許多店家亦加裝木板以防被砸。

6000名警員嚴陣巴黎街頭；共和廣場警民發生衝突，警察為驅散並區隔群眾，朝示威者投擲催淚彈，數名民眾與記者因此受傷送醫。

社會黨（PS）、法國共產黨（PCF）、不屈法國（La France Insoumise）和國民聯盟（Rassemblement National）都有政治人物參與遊行，極左與極右派也少見的在政治立場上站在同一陣線。極右派領袖瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）甚至在推特上呼籲馬克宏針對退休改革發動公投。

(中央社)