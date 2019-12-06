曾文社區大學開辦課程內容相當豐富，成果展當天報名有學分費85折優惠。（曾文社區大學提供／劉秀芬台南傳真）

由真理大學承辦的曾文社區大學，因開辦課程內容相當豐富，吸引不少民眾報名上課，一年下來上課的學員學習成果豐碩，為了讓外界了解社區大學學習課程的內容，特別於8日在台南麻豆總爺藝文中心舉辦成果展。

8日的成果展將展現今年學員的學習成果，內容涵蓋書法、篆刻、籤詩及二胡、爵士樂、賽克斯風等樂器表演等動靜態的成果展示，豐富多元；當天還有活動打卡送香蕉及報名上課學分費打折等優惠措施，歡迎民眾共襄盛舉，與學員共享學習成長的喜悅。

舞台動態表演部分，從上午10點到下午2點有二胡、爵士鋼琴鍵盤、吉他、烏克麗麗、木箱鼓、薩克斯風等樂器演奏。另有日語班級及社區音樂班歌曲演唱，鳳陽花鼓等傳統民藝陣、瑜珈、敦煌佛舞、紗巾印度舞、社交禮儀舞蹈等豐富的節目內容。

靜態展示有22個攤位展出內容包含書法、篆刻、籤詩、快樂速寫畫畫等學員作品，同時也有友善農業系列課程師生栽培的蔬果販售、烘培班級手作蛋糕麵包販售等。

成果展當天報名有學分費85折優惠、填課程問卷送小禮、活動打卡送香等多元的優惠及活動驚喜，歡迎大家一起到總爺藝文中心共享曾文社大的學習成果。

(中時 )