一名獸醫系的19歲正妹脫光了自己的衣服，全裸騎在馬上的照片引起網路轟動。她在事後承認，這確實是有意為之，並表示她的最終目的是希望能夠讓大家重視「騎馬時需戴安全帽的重要性」。

Student rides her horse completely NAKED in film to urge other riders to wear safety helmet https://t.co/YVtJz80DYC — The Sun (@TheSun) December 5, 2019

據《太陽報》報導，這名19歲少女名叫葛萊絲(Georgie Grace)，來自英國考文垂(Coventry)。日前她將一系列「全裸騎馬」照發布於網路上，果然瞬間爆紅。

葛萊絲表示引起她這樣做的動機，是某天她在臉書上看見一則紐西蘭宣導「騎馬戴安全帽」的文宣。於是她決定拍攝一系列的照片。她表示對於大眾這樣驚奇的反應感到「很神奇」。

葛萊絲說明，在英國的騎馬比賽中，曾經有一項傳統叫「british dressage」，當時參加的人只需要戴著大禮帽即可，然而隨著時間推移，這項規定逐漸改變。開始強制所有騎馬比賽都必須戴上安全帽才能上場。

葛萊絲開玩笑表示，她的阿姨稱她是「戈黛娃夫人（Lady Godiva）。因為在中世紀的傳說當中，戈黛娃夫人曾向身為伯爵的丈夫請求減少市民的重稅，裸體騎馬繞行考文垂大街。

(中時電子報)