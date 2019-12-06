蘆竹社區竄火苗 11人平安疏散 09:452019/12/06 中時 甘嘉雯 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 蘆竹一處社區竄火苗 ，11人平安疏散，所幸並無大礙。（桃園市消防局提供／甘嘉雯桃園傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 蘆竹一處社區竄火苗 ，11人平安疏散，所幸並無大礙。（桃園市消防局提供／甘嘉雯桃園傳真） 蘆竹一處社區竄火苗 ，11人平安疏散，所幸並無大礙。（桃園市消防局提供／甘嘉雯桃園傳真） 蘆竹一處社區竄火苗 ，11人平安疏散，所幸並無大礙。（桃園市消防局提供／甘嘉雯桃園傳真） 蘆竹一處社區竄火苗 ，11人平安疏散，所幸並無大礙。（桃園市消防局提供／甘嘉雯桃園傳真） 蘆竹一處社區竄火苗 ，11人平安疏散，所幸並無大礙。（桃園市消防局提供／甘嘉雯桃園傳真） 桃園市蘆竹區一處社區6日近2點傳出火警，消防局第三大隊獲報，出動消防人員70名、消防車24輛、救護車3輛，順利疏散11人。 社區為地上9層，地下2層，起火層為5樓住家房間，燃燒面積約20平方公尺，經逐層確認無人員受傷受困。 消防人員逐樓逐戶清查，5至9樓共疏散11人，均平安，損失與起火原因待調查。 (中時 ) #11 #社區 #人員 #消防 #消防人員 也許您會感興趣 推薦閱讀 《汽車股》外資喊買智伸科，目標價看238元 11:422019/12/05 財經 11月營收不如預期 晶睿面臨90元保衛戰 14:132019/12/05 財經 《業績-電子零件》連11月創同月新高，群電11營收28.43億元 14:152019/12/05 財經 受封百大美女！ 女模辱警「沒用」11萬交保 14:442019/12/05 社會 奇力新11月營收年減4.8％ 旺詮月增14.2％ 14:552019/12/05 財經 《業績-電子零件》群光前11月營收寫同期高，全年拚破900億元 14:492019/12/05 財經 群光11月營收為82.6億元 年增1.2％ 15:002019/12/05 財經 群電11月營收以28.43億元 連11月創同期新高 15:202019/12/05 財經 《業績-電腦設備》神基11月營收再寫新頁，前11月年增9.55％ 15:232019/12/05 財經 《業績-電子零件》奇力新集團前11月營收年減11.18％，樂觀看明年 15:232019/12/05 財經 社會熱門新聞 男女公認！愛愛最討厭這姿勢… - 社會 女奧客狂抓外送員「龍根」社區住戶過半受害 - 社會 二度涉毒被逮 謝和弦高喊「我愛台灣」 - 社會 35歲高以翔猝死 中醫觀點：陰陽離決人就會死 - 社會 19歲獸醫正妹「全裸上馬」太火辣 網路瘋傳秒爆紅 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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