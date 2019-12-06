蘆竹一處社區竄火苗 ，11人平安疏散，所幸並無大礙。（桃園市消防局提供／甘嘉雯桃園傳真）
蘆竹一處社區竄火苗 ，11人平安疏散，所幸並無大礙。（桃園市消防局提供／甘嘉雯桃園傳真）
蘆竹一處社區竄火苗 ，11人平安疏散，所幸並無大礙。（桃園市消防局提供／甘嘉雯桃園傳真）
蘆竹一處社區竄火苗 ，11人平安疏散，所幸並無大礙。（桃園市消防局提供／甘嘉雯桃園傳真）
蘆竹一處社區竄火苗 ，11人平安疏散，所幸並無大礙。（桃園市消防局提供／甘嘉雯桃園傳真）
蘆竹一處社區竄火苗 ，11人平安疏散，所幸並無大礙。（桃園市消防局提供／甘嘉雯桃園傳真）
蘆竹一處社區竄火苗 ，11人平安疏散，所幸並無大礙。（桃園市消防局提供／甘嘉雯桃園傳真）
蘆竹一處社區竄火苗 ，11人平安疏散，所幸並無大礙。（桃園市消防局提供／甘嘉雯桃園傳真）
蘆竹一處社區竄火苗 ，11人平安疏散，所幸並無大礙。（桃園市消防局提供／甘嘉雯桃園傳真）
蘆竹一處社區竄火苗 ，11人平安疏散，所幸並無大礙。（桃園市消防局提供／甘嘉雯桃園傳真）

桃園市蘆竹區一處社區6日近2點傳出火警，消防局第三大隊獲報，出動消防人員70名、消防車24輛、救護車3輛，順利疏散11人。

社區為地上9層，地下2層，起火層為5樓住家房間，燃燒面積約20平方公尺，經逐層確認無人員受傷受困。

消防人員逐樓逐戶清查，5至9樓共疏散11人，均平安，損失與起火原因待調查。

(中時 )

#11 #社區 #人員 #消防 #消防人員