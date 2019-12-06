今年4月遭到前體育女主播凱莉指控性侵的國王總教練華頓，根據美國八卦媒體《TMZ》爆料，凱莉已經向法院提出新文件，且要求法官撤銷控訴，代表凱莉不能再次起訴華頓，也讓這場性侵疑雲畫上句點，華頓無須繼續擔心官司了。

整個事件是在今年4月期間爆發，凱莉指控華頓在2017年5月擔任湖人總教練期間，邀請她去飯店房間內，替她的新書寫序，沒想到她在進入房間後就遭到華頓性侵，詭異的是，凱莉並未馬上報警處理，而是相隔快2年才控告華頓。

更讓外界感到疑惑的是，當整個事件爆發，不僅警方調查，NBA聯盟高層也介入，要求凱莉配合調查，卻遭她直接拒絕，完全讓聯盟傻眼，聯盟最後只好決定不處罰華頓，也讓整個事件交給法院審理，沒想到如今還沒判決就告撤銷。

目前還不清楚華頓是否跟凱莉達成私下和解，無論如何這整個事情都充滿疑點，也讓外界猜不透，隨著性侵官方撤銷，華頓總算可以好好專心執教，畢竟國王目前戰績8勝12敗，暫跟雷霆並列西區第10，仍然很有機會闖進今年季後賽。

(中時 )