高通一連三天在美國夏威夷舉辦Snapdragon技術大會，美國時間5日議程進入最後一天，迎接5G時代，高通最新發表全球首款5G XR(延展實境)平台Snapdragon XR2，帶來擴增實境(AR)、虛擬實境(VR)、混合實境(MR)的新體驗，目前已經有多家OEM廠商將利用Snapdragon XR2平台投入裝置商用化，其他客戶也已經邁入原型設計與評估的各個階段，更找來寶可夢合作，為市場最關心的供應鏈也揭曉，採用的是台積電的7奈米晶圓製程。

今日供應鏈也同步揭曉，XR2平台是採用台積電7奈米製程，以往就高通的市場策略來說，XR1平台是瞄準高品質MR市場，頂級則是採用Snapdragon835或是Snapdragon 845，但隨著XR2平台的出現，勢必會移轉到XR2平台，屆時台灣供應鏈理所當然也會受惠。

高通回顧VR/AR一路走來，4年前，高通Snapdragon 820是高通的一款可以支援VR，也催生出宏達電(2498)HTC VIVE、Oculus還有許許多多大陸市場的VR/AR產品，目前已經可以支援逾30個終端，且除遊戲和娛樂外，衍生的運用眾多，包括物流、工業領域、醫療、旅遊以及零售業等。

幾年前以往要用智慧手機、PC要連動VR/AR裝置，但是現在更傾向於移動式，預計邁向未來的一體機，故XR就必須滿足所有需求，不僅僅是頭盔式裝置，還有其他型態，其中包括近來逐漸開始風行的眼鏡裝置，不僅如此，在5G的上路之後，未來在開發VR/AR軟體內容的開發上，透過雲端，應該會更為簡便。

高通Snapdragon XR2平台是全球第一個支援5G的XR平台，其聯結高通5G、AI等創新，以及領先業界的XR技術，此頂級平台推出了多項客製功能，更有許多能在AR、VR與混合實境MR上擴展。

本次Snapdragon XR2的多項功能皆已透過人工智慧提升效能，包含視覺表現、互動性、音訊，以便帶領使用者沉浸在更聰明的實境中，Snapdragon XR2平台是全球第一個支援5G連線能力的XR平台，有潛力釋放出需要低延遲與超快速資料速率的創新XR體驗。

相較於已被廣泛採用的高通XR平台，Snapdragon XR2平台效能全面顯著提升，提供2倍的CPU與GPU效能、4倍的影片頻寬、6倍的解析度，以及11倍的人工智慧效能，Snapdragon XR2平台是全球首款支援同步七鏡頭與專用電腦視覺處理器，也是第一個實現以低延遲鏡頭解開真正MR體驗的XR平台，另外，高通也強調XR1會持續銷售，對應的是不同市場的需求。

且高通也宣布一令人振奮的合作，那就是XR2平台會與任天堂寶可夢合作，高通將與任天堂的合作定義在一個多年期的合作，預計在XR平台上推動AR眼鏡，不論是室內或是室外皆可以使用，任天堂負責SDK部分、高通則專注在追蹤軟體部分。

高通本次在推動XR2平台上，有別無以往，找來眾多合作夥，從高通角度來說，其希望提供一個平行的平台，可以圍繞著XR2的應用，加上消費性市場，高通最希望的就還是把市場做大，而像XR2這種透過頂級市場的推動，用頂級市場的聲量向下延伸帶動市場的熱度。

以XR商機來說，高通最看好的就是一體機的市場，比例較多的企業夥伴是選擇一體機，但透過PC、或是手機連結的還是有市場，整體來說，兩種模式都有商機，高通也希望可以找智慧型手合作，可以增加性價比。

(時報資訊)