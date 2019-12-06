貿聯-KY(3665)因短期拉貨高峰已過，11月合併營收為6206萬美元(約新台幣18.9億元)，以美金計算，月減7.29%，以新台幣計算月減8.12%。貿聯-KY表示，第4季合併營收可望淡季不淡，明年在電動車用線、運動車用線、半導體設備用線、虛擬實境設備用線出貨推升下，明年業績會比今年好，法人預估，貿聯-KY明年可望維持雙位數成長。

貿聯-KY表示，由於接近年終，整體出貨動能出現季節性走緩，除工業用線呈現成長、資訊用線出貨相較上個月相對較緩外，車用線、醫療用線、電器用線大致持平，致使11月合併營收較10月下滑，累計前11月合併營收為6.86億美元(約新台幣212.63億元)，以美金計價為年成長6.15%，以新台幣計算，年成長9.26%。

由於12月中美國對大陸進口的筆電、手機等加徵關稅，且明年農曆新年相較於往年提前，出現短期提前拉貨，整體而言，貿聯-KY預估，第4季合併營收較前兩季可望維持平穩，淡季不淡。

貿聯-KY表示，明年成長動能將由近幾年的擴充基座，轉移到電動車用線、運動車用線、半導體設備用線、虛擬實境設備用線等，審慎樂觀看待明年營運，明年業績會比今年好，法人預估，貿聯-KY明年可望維持雙位數成長。

日系外資看好Tesla、新型消費者擴充基座產品及用於數據中心的高速電纜等相關新產品對貿聯-KY明年業績貢獻，認為貿聯-KY在利基連接線材/連接器可望維持領先地位，並成為EV不斷成長的受益者，維持「買進」評等，目標價上調至263元。

(時報資訊)