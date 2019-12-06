2008年爆發的全球金融海嘯，禍首為美國次級房貸危機，因民眾瘋狂借入房貸進而引發災難，DoubleLine Capital首席執行官、有新債王之稱的岡拉克(Jeffrey Gundlach)示警，下一次金融危機將在「公司債」引爆，且情況恐怕比次貸更為嚴重。

根據Yahoo Finance報導，岡拉克在受訪時指出，目前的公司債很可能已被高估，情況跟過去的次貸危機類似，他強調，從槓桿比率(Leverage Ratio)來看，有1/3的公司債應被評為垃圾債，但這些企業卻持續在市場上借貸，恐再度引發危機。

《華盛頓郵報》日前報導，目前美國公司債總額已逼近10兆美元(約合新台幣300兆元)，占整體GDP的47%之多，打破金融海嘯時的紀錄，回顧2008年第三季美國企業債創下新高紀錄，當時總額為6.6兆美元，占整體GDP的44%。

至於美國公司債大增的主因，分析人士則歸咎於美國聯準會(FED)和各國央行把利率降至接近零，利率長期處於低檔，過多寬鬆資金的副作用效益逐漸顯現。

華爾街傳奇操盤手、電影《大賣空》的真實主角Michael Burry，是首批發現2007年美國次貸風暴即將爆發的知名投資人，他則認為，各種指數型基金和ETF，是下一個出現類似美國次貸危機泡沫的金融產品，投資人不可不慎。

(中時電子報)