費城人前日成功搶到先發投手惠勒(Zack Wheeler)，價碼是5年1.18億美元，平均年薪2360萬美元。惠勒之前效力大都會，累積自責分率3.77，本來傳聞中他是紐約洋基鎖定的目標，結果他成為費城人總教練吉拉迪(Joe Girardi)的得力戰將，吉拉迪正是前洋基總教練。

惠勒被大聯盟官網視為自由市場上排名第4的先發投手，僅次於寇爾(Gerrit Cole)、史崔斯柏格(Stephen Strasburg)、左投柳賢振。然而惠勒和柳賢振一樣有長串傷病史，也動過韌帶置換手術。雖然洋基沒簽到惠勒，但對於他們仍是個好消息，這樣就少一隊跟他們爭搶最強投手寇爾了。

這紙合約也透出幾個訊息，就是現在的好投手並不便宜，而且競爭者眾，遊騎兵、紅人、白襪、雙城也都在搶惠勒。老投手漢默斯(Cole Hamels)則在勇士拿到1年1800萬美元。如果惠勒都這麼貴，寇爾的價碼肯定更驚人。惠勒是今冬首位拿到破億美元合約的強投，希望大聯盟不會重演去年冷酷的冬天，這對尋求新東家的陳偉殷也是好兆頭。

其次是惠勒拒絕了芝加哥白襪1.2億美元的出價，寧願少拿一點也要留在比較接近紐澤西的球隊。意思是說除了「錢多」之外，「離家近」亦是球員考量的重要條件，之前便有傳聞說寇爾傾向留在故鄉加州，不太願意搬去遙遠的美國東岸。

(中時電子報)