卡神案後，網友看好韓國瑜選情。

卡神楊蕙如的網軍案鬧得全台沸沸揚揚，各式證據直指民進黨多人涉案甚深，這讓國民黨人手一把槍，狂轟綠營，這讓網友傻眼，認為整天對韓國瑜丟核彈的民進黨，今天總算「自爆」了！

一位韓粉在PTT上發文表示，全台灣都在討論卡神綠網軍的話題，可見已經引起全民的憤怒了！他預言，接下來民進黨的民調「每天都會掉1%」！正好在選前來一場「驚天動地的大逆轉」！黃金交叉指日可待！直呼韓粉要贏了、國民黨要贏了、韓總要贏了、我們贏了！

支持韓國瑜的網友也在底下留言，表示「晚上看TVBS新聞，狂轟猛炸，小菸慘囉」、「感謝信心加持」、「韓國瑜沒有輸的理由」、「韓國瑜穩了！」

但是既然在PTT發文，還是無法避免的有韓黑的酸言酸語，「唯一支持蔡英文要怎麼掉？XD」、「謝謝你讓年輕人更知道要趕回家投票」、「你放心辣，韓導絕對不會選上總統的」、「韓國瑜不是要支持蔡英文嗎？」但這些小牙籤言論是不會對韓國瑜選情造成影響的。

(中時電子報)