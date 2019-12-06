日本10月家庭支出 創3年半最大減幅 09:412019/12/06 工商 蕭麗君 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 受消費稅調高與颱風擾亂商業運作等因素影響，日本10月家庭支出創3年半最大減幅。 日本官方數據指出，10月家庭支出年減5.1%，為2016年3月最大減幅紀錄，並也比市場預期的3%減幅疲弱。 這與9月的9.5%增幅相比也呈現大幅反轉，當時消費者趕在加稅前搶購商品，導致該增幅締造有史來最大紀錄。 日本近來一連串經濟數據表現不佳，像是出口與工廠產出都呈現低迷，也引發外界憂心日本經濟成長動能比預期嚴重放緩的風險已經升高。 (工商 ) #日本 #支出 #家庭 #10月 #經濟 也許您會感興趣 推薦閱讀 日本第3季資本支出勁升7.1％ 連續1年走揚 13:222019/12/02 國際 退撫基金前10月大賺490億 創歷史新高 16:442019/12/02 財經 泰碩累計10月EPS2.8元，年增率達105％ 16:532019/12/02 財經 香港10月零售額跌逾24％ 跌幅創歷史新高 17:022019/12/02 財經 《光電股》開放信用交易，禾聯碩雀躍 11:252019/12/03 財經 2019發卡王 前10月發卡已破百萬張 20:522019/12/03 財經 陸工信部：1至10月互聯網和相關服務業收入持續加速成長 21:312019/12/03 財經 反送中以來 我金融業香港曝險銳減477億元 19:322019/12/05 財經 國銀前十月獲利衝破3000億！顧立雄估金融業會創新高 21:412019/12/05 財經 《金融》國銀前10月賺逾3149億元，全年戰新高有譜 07:442019/12/06 財經 國際熱門新聞 不滿被抹紅！美媒專訪韓國瑜：都是綠營塑造的 - 時事 CIA刑求手段全曝光！首位被害人親素描殘忍畫面 - 國際 彈劾定了！裴洛西保證川普上史冊 - 國際 川普：12月新關稅計劃可能有變 - 國際 - 工商 外媒也關注！紐時：韓造勢震驚總統大選 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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