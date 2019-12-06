受消費稅調高與颱風擾亂商業運作等因素影響，日本10月家庭支出創3年半最大減幅。

日本官方數據指出，10月家庭支出年減5.1%，為2016年3月最大減幅紀錄，並也比市場預期的3%減幅疲弱。

這與9月的9.5%增幅相比也呈現大幅反轉，當時消費者趕在加稅前搶購商品，導致該增幅締造有史來最大紀錄。

日本近來一連串經濟數據表現不佳，像是出口與工廠產出都呈現低迷，也引發外界憂心日本經濟成長動能比預期嚴重放緩的風險已經升高。

(工商 )