新北市永和區一名美食外送員昨天送餐時慘遭女客戶毆打還襲擊下體，雙方鬧進警局互告傷害。據了解，這名女子在社區內是爭議人物，不但曾涉及竊盜案，也多次破壞大樓監視器，遭到警方逮捕，甚至持刀騷擾鄰居，大樓20戶住戶，有一半以上都遭到她騷擾過。

誇張的是，這名女子今年4月底就曾毆打主委，而且不滿大樓內每層樓電梯口的監視器會拍到她，還逐層搞破壞，而且不時就會持刀大吼大叫，讓當地住戶不堪其擾。整棟大樓20戶就有11戶曾經受害。

該女子離譜的行徑還不只如此，她也曾闖到9樓持刀騷擾鄰居，去年12月在賣場行竊保養品，今年4月還搬走鄰居鞋櫃被告，而且因違規停車被人勸導，也突然暴衝，竟然拿螺絲起子刺民眾。

這起事件的起因是，新北永和地區一名「熊貓」（Foodpanda）外送員昨天晚間送麻油雞給一名女客戶時，對方拿了一張1000元大鈔，外送員無法找開，雙方搭電梯走下樓時，這名女子在電梯內突然「炸鍋」與外送員爆發衝突，還施展一招「猴子挽仙桃」，攻擊外送員下體，讓外送員疼得哇哇大叫！衝突中2人過招直到警方據報趕來制止，由於雙方互提告訴，只好將2人都帶回派出所，依傷害、毀損及恐嚇等罪嫌移送。

(中時電子報)