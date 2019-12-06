陸股6日開高，滬指開盤報，2,902.28點，漲0.1％，深成指開報9,804.04點，漲0.05％，創業板開報1,711.64點，漲0.11％。

類股方面，食品飲料、農林牧漁等漲幅居前；智慧音箱、TWS耳機等概念活躍；有色金屬、鋼鐵等跌幅居前。

中原證券指出，預計滬指短線繼續反彈的可能較大，創業板市場短線繼續衝擊新高的可能較大。

(工商 )

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