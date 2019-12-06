陸股三大指數開高 滬指小漲0.1％ 10:452019/12/06 工商 譚有勝 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 陸股6日開高，滬指開盤報，2,902.28點，漲0.1％，深成指開報9,804.04點，漲0.05％，創業板開報1,711.64點，漲0.11％。 類股方面，食品飲料、農林牧漁等漲幅居前；智慧音箱、TWS耳機等概念活躍；有色金屬、鋼鐵等跌幅居前。 中原證券指出，預計滬指短線繼續反彈的可能較大，創業板市場短線繼續衝擊新高的可能較大。 (工商 ) #創業板 #滬指 #陸股 也許您會感興趣 推薦閱讀 滬指跌破年線 後市探底找支撐 04:102019/12/02 焦點新聞 富邦投顧：2020上證指數區間2800至3600點 13:442019/12/02 財經 日盛投信：陸經濟持續修復 陸股仍處慢牛行情中 15:102019/12/02 財經 PMI勝預期 滬指終止三連跌 16:212019/12/02 財經 衰退疑慮減輕 外資買超陸股金額創今年新高 19:522019/12/02 財經 陸股 結構調整 關注新興消費服務股 04:102019/12/03 投資理財 創業板指開低走低 陸股普遍下跌 11:522019/12/03 財經 經濟數據報喜 陸股後市看俏 04:102019/12/04 投資理財 陸股處慢牛行情震盪期 A股基金搶眼 04:102019/12/04 投資理財 陸港觀盤－PMI重回景氣榮枯點 投資陸股可望樂觀 04:102019/12/05 全球財經 財經熱門新聞 恐怖！10年燒掉千億 納智捷快要收了？ - 財經 美爆50年來驚天數字…北京慘了！ - 財經 比次貸更恐怖？專家揭下個金融危機引爆炸彈 - 財經 台積電老將帶槍投靠 救了陸晶圓巨頭 - 財經 【總投入門】年紀愈大 愈沒有人會原諒你的「窮」？ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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