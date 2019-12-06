天風國際證券分析師郭明錤周四出具報告指出，蘋果公司在2021年推出的iPhone手機系列中，最高階的機型將移除Lightning連接埠，以創造「完全無線的體驗」。

郭明錤在報告中指出，移除Lightning接頭，再加上其他差異化的規格更新，將提升高階版iPhone的出貨表現和平均售價。在拿掉接頭後，最高檔的iPhone手機將提供「完全無線的體驗」。

蘋果要移除Lightning接頭，而改用其它充電技術的消息已經傳了好幾年。早在2017年，這位知名的蘋果分析師即預測蘋果將移除 Lightning連接埠，改而採用在業界普及的USB Type-C接頭。

不過蘋果最新的iPhone手機－即今年9月才發布的iPhone 11、iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max，仍都採用Lightning接頭。

(時報資訊)