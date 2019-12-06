台積電ADR周四續攀高，台積電(2330)今早股價跳空開高3元平了11月19日所創的315元新高，隨即再上攻316元創了新紀錄。市值8.19兆元同步創新高。周四，外資反手買超14560張。

台積電ADR周四收盤價為54.4美元，上漲1.22美元或2.29%，折合新台幣每股約為331.8元。台積電周四收高至312元，為收盤第三高價。

台積電持續攻先進製程，站穩技術領先地位，5奈米製程將依進度於明年上半年量產，3奈米將於2022年量產。

台積電昨日下午舉辦供應鏈管理論壇，晶圓廠營運資深副總經理王建光表示，台積電將持續擴增7奈米產能，5奈米製程也將於明年上半年量產，因應7奈米與5奈米製程強勁需求，今年資本支出調高到140億至150億美元，明年仍將維持與今年相當水準。

台積電3奈米製程預計2022年量產；位於新竹寶山的研發中心，也將於2020年第1季動工，2021年完工。

台積電今年1-10月營收8,587.88億元，年增1.84%。法人預期，7奈米製程產能持續滿載，第4季營收有望較第3季季增1成以上，表現超越預期，全年可達到公司先前預期成長0~5%的目標。展望明年，5奈米將於上半年量產，挹注明年公司業績有機會達到雙位數增長。

(時報資訊)