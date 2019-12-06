《商情》買盤進場，支撐周四紐約期金走升 10:002019/12/06 時報資訊 羅宇揚 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 買盤進場，支撐周四紐約期金走升；因中美貿易的不確定性仍然存在，提振黃金避險需求增加，樂觀投資氛圍，吸引投資人買盤進場，激勵期金走升；此外，美元跌至兩周來低點，支撐美元計價之貴重金屬走勢，亦拉抬金價走揚。 終場2月黃金漲2.9美元，報每盎司1483.1美元，3月白銀漲0.14美元，報每盎司17.06美元，1月白金跌1.2美元，報每盎司900.6美元，3月鈀金漲0.3美元，報每盎司1845.7美元。(商品行情網) (時報資訊) #支撐 也許您會感興趣 推薦閱讀 滬指跌破年線 後市探底找支撐 04:102019/12/02 焦點新聞 14檔外資買盤不鬆手 續敲 04:102019/12/02 證券．權證 《商情》觀望氣氛濃，打壓周一LME期鋅跌至近3個月低點 10:172019/12/03 財經 台股逐洞賽－運達投顧分析師洪任浚 18:202019/12/03 財經 台股逐洞賽－證券分析師黃勇文 18:202019/12/03 財經 《商情》供應過剩疑慮，打壓周二LME期鉛走軟 10:002019/12/04 財經 《美股》展望保守，Salesforce盤後走跌 13:582019/12/04 財經 報價回穩推升 台塑化、中油及台化收益加分 15:452019/12/04 財經 權證星光大道－兆豐證券 旺宏Q4看俏 買盤搶進 04:102019/12/05 證券．權證 總太地產台中新案「聚作」開賣 單月熱銷26億 11:402019/12/05 財經 財經熱門新聞 恐怖！10年燒掉千億 納智捷快要收了？ - 財經 美爆50年來驚天數字…北京慘了！ - 財經 比次貸更恐怖？專家揭下個金融危機引爆炸彈 - 財經 台積電老將帶槍投靠 救了陸晶圓巨頭 - 財經 【總投入門】年紀愈大 愈沒有人會原諒你的「窮」？ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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