買盤進場，支撐周四紐約期金走升；因中美貿易的不確定性仍然存在，提振黃金避險需求增加，樂觀投資氛圍，吸引投資人買盤進場，激勵期金走升；此外，美元跌至兩周來低點，支撐美元計價之貴重金屬走勢，亦拉抬金價走揚。

終場2月黃金漲2.9美元，報每盎司1483.1美元，3月白銀漲0.14美元，報每盎司17.06美元，1月白金跌1.2美元，報每盎司900.6美元，3月鈀金漲0.3美元，報每盎司1845.7美元。(商品行情網)

(時報資訊)