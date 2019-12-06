高通為期三天於在美國夏威夷舉辦Snapdragon技術大會圓滿落幕，迎接5G高通針對智慧機、XR(延展實境)、以及PC領域都有對應的新產品推出，針對PC領域，高通在高峰會最後一樣新產品中端出一系列高通Snapdragon運算平台產品組合，發表了Snapdragon 7c與8c，除象徵未來5G時代，智慧機、XR以PC的持續進化外，一連三天所發布的產品中，台積電(2330)拿下了Snapdragon 865、Snapdragon XR2以及Snapdragon 7c的訂單，包含兩套7奈米製程以及一套8奈米，似乎也成了本次發表會中的隱形贏家，不虧為台灣之光。

隨著Snapdragon 7c與8c的推出，相關製程也順勢拆解，高通表示，Snapdragon 7c是採用台積電的8奈米製程，採用傳統封裝模式，高層雖僅透露該封裝廠來自台灣，但有極大的機率應該就是台灣的日月光投控(3711)；至於Snapdragon 8c則是用三星的7奈米製程，走的是SID(Security Identifiers)，由OEM廠商可以自己選擇需求，較偏向高端市場，瞄準頂級產品PC。

Snapdragon 7c運算平台升級入門級裝置，與同級平台相比可提升系統效能20%，增加電池續航力最高達二倍，更能透過高通Snapdragon X15 LTE數據機提供極速的連線能力，此外，高通人工智慧引擎為Windows 10的最新人工智慧加速體驗提供超過每秒五兆次運算表現，這將是入門級PC中的首創，針對得是300~500美元的PC市場。

至於Snapdragon 8c運算平台比起Snapdragon 850可提升最高達30%的效能，透過更迅速的CPU效能帶動多工作業與生產力，為此運算平台專門設計的整合式Snapdragon X24 LTE數據機實現數千兆位元級的連線速度進行流暢的雲端運算，並擁有隨開即用的靈敏度與智慧型手機的多天電池續航力，此平台的高通人工智慧引擎為加速機器學習應用提供每秒六兆次(TOPS)運算表現，強大的GPU則能提供的影像表現，全部都能放入主流用途的超輕薄、無風扇優化設計中，鎖定500~700美元PC市場。

(時報資訊)