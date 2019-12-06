因應大陸近年法規開放，為更有效率且制度化執行業務，陽明海運(2609)在上海成立合資公司環明(上海)國際船務代理有限公司，作為陽明大陸全區總代理。未來陽明將直接經營管理大陸市場，預期將可強化品牌形象，進一步整合全區資源，強化業務布局，並達到提升效率、降低營運成本的目標，環明預計於2020年1月1日正式營運。

陽明指出，大陸的營運量對公司整體營運具舉足輕重的影響，加上未來THE Alliance聯盟新成員的加入，服務覆蓋率增廣，貨量可望繼續看好。陽明於大陸的全新營運管理模式，可整合過去由陽明香港子公司負責主導華南區域中心的角色，能全面性的集中化管理，將更具營運效益。

陽明海運透過自營、聯營及換艙方式，每周部署多條航線(含亞洲區間航線、西北歐/地中海航線、越太平洋航線、澳洲航線、南美航線)，分別彎靠上海、寧波、青島、天津新港、大連、連雲港、廈門、蛇口、鹽田、廣州等港口。未來環明公司將提供更具整合性及便捷的貨櫃航運服務，持續深耕當地客戶並擴大陽明海運於全球市場的業務發展。

環明同時於上海、青島、天津、廈門、寧波、南京、大連、福州、蘇州、武漢、連雲港、重慶、深圳、廣州、中山共設有15間辦公室，服務當地客戶。

(時報資訊)