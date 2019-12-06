台灣民眾黨不分區名單排名第7的新光人壽副總經理兼新光人壽慈善基金會執行長吳欣盈，與北市府顧問蔡壁如6日上廣播節目專訪，針對吳欣盈若進立院，是否會持續新光職務，吳欣盈表示，會做適當的調整，有機會再討論。

吳欣盈強調，這是個困難的選擇，會為這兩件事情做最好的打算，並作適當調整，如果有機會再來討論，但其實立法院有許多人，自己有公司當老闆，大家對他們同時當立委工作沒有質疑，反而自己出來大家就覺得很好奇，可是我們公司那麼大，組織這麼完善，有那麼多專業經理人，更可以有分工。

主持人黃暐瀚問及，吳欣盈排在民眾黨不分區立委第七名，是特別安排嗎，怎麼不往前排至安全名單裡，吳欣盈笑稱，自己是第4號的女生，排在蔡壁如後面，不能挑撥蔡壁如與柯市長的關係。

黃暐瀚問吳欣盈當初是如何和柯文哲認識的，吳欣盈說「我和柯市長因為金剛猩猩寶寶結緣」，去年台北市動物園內的金剛猩猩「寶寶」要去荷蘭組織新家庭、繁衍後代，新光人壽慈善基金會長期認養「寶寶」，去年替「寶寶」舉行歡送會時，吳欣盈受邀到場，因此認識柯文哲，並為參選埋下伏筆。

事後吳欣盈致電給蔡壁如表示想與柯市長參選意願，柯文哲一開始笑說「不要開玩笑，你這樣怎麼從政」，新光大公主怎麼吃苦耐勞從政，柯文哲便要吳欣盈從參加北市府早上七點半的晨會開始，看能不能融合團隊運作，蔡壁如表示，吳欣盈為參加晨會取消出國行程，連續出席3天晨會後，並準備報告關於校園自動販賣機，智慧城市智慧醫療等，與柯市長討論，展現對市政的認真。

吳欣盈指出，若進立院將從弱勢團體切入服務，第一個是退休準備台灣保障是不足夠的，退休全民有保障，21世紀是第一次五代同堂的時代，人口增長最快人口第一個是85歲以上，第二個是90歲以上的人，反而新生兒變很少，跨時代是五代同堂，老人活的比較長，除了與他們共同相處，還要能發揮他們的產能，現在仍是資本主義者， 很多人不敢退休，因為年輕錢存的不夠多。

吳欣盈表示，「我希望能有退休金政策，讓全民能有固定的月薪扣繳都可以每個月有誘因要提撥給退休金，目前台灣有工作的人口，只有8％的人有月薪固定扣繳為退休金，在美國70％的人在第一份工作，就每個月固定扣繳。」

(中時 )