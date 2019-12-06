高雄市新聞局今發布聲明表示，新聞局長王淺秋因為個人生涯規劃考量，請辭局長一職，正式接任韓辦總發言人。新聞局長職務將由行政暨國際處處長丁樂群接任。市議員黃捷砲轟，「韓國瑜到底把高雄市民當成什麼！痛斥王淺秋，市政業務丟了就跑，毫無誠信可言！

黃捷今(6日)在臉書發文，「高雄市府永遠都找不齊的首長，現在又缺了一角，韓國瑜到底把高雄市民當成什麼，為什麼要這樣一再輕視我們、一再糟蹋我們？」。

「議會昨日才剛審完新聞局的預算，我才和王淺秋局長反映如何改善高雄的城市意象而已，王局長今日就火速請辭落跑！拿到錢了，市政業務丟了就跑，毫無誠信可言，昨天議場裡和議員們諸多的討論是在耍我們嗎？我實在擔憂，會不會跟潘恆旭一樣，之前在議場裡允諾市民的事，局長落跑後又通通歸零，浪費高雄接近一年的時間」。

黃捷說，雖然韓國瑜不見得聽得進去市民的心聲，但我還是要在此呼籲，請放過高雄吧！把高雄交給有心經營並且願意留在高雄的人，趕快辭掉市長，專心去圓你的總統大夢，不要再讓市政空轉了！

黃捷更標記，「不要總想著為自己留個備胎」、「被拒絕告白後還能跑回來取暖」、「渣男團隊快走不送」。

(中時電子報)