一向遭對手陣營質疑與大陸關係過近的國民黨總統參選人韓國瑜近期接受華爾街日報專訪時直言，他的「親中」形象都是綠營刻意塑造出來，並批評其操縱民調數字，讓台灣民主已淪為政黨惡鬥，才會呼籲支持者在接受民調時拒答或答「唯一支持蔡英文」。

華爾街日報（The Wall Street Journal）5日刊登對韓國瑜的專訪。報導指出，韓國瑜在選戰中主張改善兩岸關係，但國民黨因主張兩岸走得更近，被廣泛認為享受北京好處，韓國瑜今年春季訪問大陸期間，會見大陸國務院台灣事務辦公室主任劉結一、進入北京中央駐香港聯絡辦公室（香港中聯辦），加深親中印象。

而中國大陸國家主席習近平年初發表對台談話，重申不放棄武力犯台，台灣內部對中共極權擴張更加擔心，親中形象成為韓國瑜爭取總統一職的包袱。

不過韓國瑜在專訪時否認自己親中，並批評對手陣營塑造他親中的形象。韓國瑜在選戰中主張改善兩岸關係，批評台灣民主已淪為政黨惡鬥，並指控對手陣營操縱民調數字，聲稱總統大選民調被操縱，才會呼籲支持者拒答或在作答時撒謊。他上週在個人臉書專頁發文：「麻煩各位好朋友從現在開始接到民調電話通通說『唯一支持蔡英文』，我們一起讓民進黨高興到2020年1月10號！」

韓國瑜出奇招，有政壇對手與獨立學者形容他孤注一擲，詆毀台灣民主體制。韓國瑜在專訪中強調，他有信心勝選，這只是純粹是把企圖擾亂選情的手法說出來。

不過韓國瑜也坦言，香港抗爭使懷疑他與北京走太近的台灣人更不欣賞他。根據中央研究院春季民調，58%受訪者重視國家安全甚於經濟利益，看法相反的受訪者比例為31%。香港6月掀起「反送中」抗爭，至今仍未平息，強化台灣民眾看重國安、警惕北京強勢作為的氛圍。

韓國瑜重申，他將不遺餘力捍衛中華民國主權，並強調兩岸關係改善是確保台灣繁榮的必要條件。他表示，大陸干預台灣的憂慮被誇大，並以香港11月區議會選舉泛民主派大勝為例指出，中共影響民主選舉的能力沒有外界想像那麼強，「台灣民主自由已成為生活方式，我們有堅強的免疫系統」。

(中時電子報)