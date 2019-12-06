雪山下雪了！（布農卡里布灣高山協作提供／巫靜婷苗栗傳真）

真的下雪了！雪山369山莊已遍地鋪上一層白色雪花，搖身成銀白世界。（摘自布農卡里布灣登山隊臉書）

隨著山上冷空氣持續發威，上午9時終於飄下銀白雪花，山友、民眾雀躍不已。（摘自布農卡里布灣登山隊臉書）

真的下雪了！雪山369山莊已遍地鋪上一層白色雪花，搖身成銀白世界。據登山山友表示，今（6日）凌晨先是下了冰霰，直到上午9時左右開始下雪，山友開心不已，是入冬首場瑞雪。

今日9時左右，雪山傳來飄雪消息，透過《布農卡里布登山隊》的分享，位於雪山的369山莊已被舖上一層白白雪花。據了解，今（6）日凌晨約莫1時48分開始飄下冰霰，隨著山上冷空氣持續發威，上午9時終於飄下銀白雪花，山友、民眾雀躍不已。登山隊山友開心曬出已低於0度的溫度計，並拍下整個369山莊被白雪籠罩的照片。

武陵遊客中心表示，今早因水氣夠，加上氣溫低，凌晨時先下了冰霰再降雪，但下雪時間很短暫，目前當地氣溫約8度。隨著本周的大陸冷氣團南下，加上充足水氣，雪山今日飄下入冬後睽違已久的瑞雪。

雪霸處指出，適逢暖冬，雪山繼今年1月21日降下最晚初雪、2月24日及3月3日也下起雪來，進入雪季低溫加上水氣豐沛，12月6日再下第4場雪，但目前積雪沒往年的厚，副處長鄭瑞昌呼籲，山友登山應注意天氣變化，備妥專業且安全的裝備，務必為了下山而上山。

雪山369山莊下雪了，戶外桌椅全被白雪覆蓋。（布農卡里布灣高山協作提供／巫靜婷苗栗傳真）

雪山369山莊下雪了，戶外桌椅全被白雪覆蓋。（布農卡里布灣高山協作提供／巫靜婷苗栗傳真）

雪山369山莊下雪了，戶外桌椅全被白雪覆蓋。（布農卡里布灣高山協作提供／巫靜婷苗栗傳真）

布農卡里布灣登山隊在臉書上貼文，今早雪山下雪了。(圖擷自布農卡里布灣登山隊臉書)

(中時電子報)