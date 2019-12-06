「可愛」里歐納德下周四(12日)將要本季首次回到多倫多面對前東家暴龍，可想而知這場比賽會多麼受到矚目，他也難得開口接受《The Athletic》記者布哈訪問，談到這次回到多倫多的心情，他的回答相當標準，「我只想要贏下比賽！」

「我只覺得我面對的是另外一支球隊，沒什麼特別的，我只想贏球，除此之外，我會在那天領取屬於我的總冠軍戒指，」里歐納德不改低調個性表示，「我們去到多倫多只有一個目標，就是跟暴龍的對決當中，努力拿下比賽的勝利。」

其實面對前東家與一起奪冠的老隊友，里歐納德怎麼可能心情沒有起伏，快艇11月12日首次在主場對上暴龍，里歐納德打了35分鐘，卻交出投11中2的低迷手感，幸好仍拿12分、11籃板及9助攻的準大三元，幫助快艇擊退暴龍。

里歐納德本季在快艇執行「負荷管理」，也就是輪休，只要碰上背靠背比賽，他幾乎都休息其中1場，也讓外界對他的膝蓋傷勢到底痊癒了沒，充滿不少質疑聲浪，但他本季場均25分、7.9籃板及5.3助攻，完全不是傷兵該有的數據。

(中時 )