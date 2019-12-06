川普：12月新關稅計劃可能有變 10:322019/12/06 工商 譚有勝 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美國總統川普表示，華府正在與北京就貿易議題進行談判及討論，目前進展順利。美國財長穆努欽（Steven Mnuchin）則形容，中美貿易談判「正處於軌道上」。 路透報導，川普稱，美國原定本月15日向更多中國產品加徵關稅的措施可能有變，但中美的談判代表仍未討論這個問題。他早前表示，仍維持在本月中達成首階段協議的預期。 另一方面，穆努欽表示，中美兩國貿易談判副代表在周三晚上通電話，目前正積極尋求達成一項貿易協議。 (工商 ) #中美 #貿易 #美國 #川普 #協議 也許您會感興趣 推薦閱讀 人民幣理財趨勢 六大銀行解密 04:102019/12/02 投資理財 閃邊！川普訪英 英相竟避不見面 13:402019/12/02 國際 美國半數民眾支持彈劾川普 專家：川普有「大麻煩」 23:132019/12/02 國際 川普麻煩大 彈劾下台聲浪高 04:102019/12/03 全球財經 川普開鍘徵稅 巴西版川普傻眼 23:282019/12/03 財經 川普開鍘徵鋼、鋁稅 巴西總統傻眼 04:102019/12/04 全球財經 中美分階段取消關稅 有譜 04:092019/12/05 財經要聞 鬥而不破的中美博弈 04:092019/12/05 財經要聞 美眾院通過彈劾報告 川普怒嗆瘋了 04:102019/12/05 國際大事 陸商務部：若達協議應降關稅 04:092019/12/06 全球財經 國際熱門新聞 彈劾定了！裴洛西保證川普上史冊 - 國際 CIA刑求手段全曝光！首位被害人親素描殘忍畫面 - 國際 不滿被抹紅！美媒專訪韓國瑜：都是綠營塑造的 - 時事 川普：12月新關稅計劃可能有變 - 國際 - 工商 外媒也關注！紐時：韓造勢震驚總統大選 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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