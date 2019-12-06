美國總統川普表示，華府正在與北京就貿易議題進行談判及討論，目前進展順利。美國財長穆努欽（Steven Mnuchin）則形容，中美貿易談判「正處於軌道上」。

路透報導，川普稱，美國原定本月15日向更多中國產品加徵關稅的措施可能有變，但中美的談判代表仍未討論這個問題。他早前表示，仍維持在本月中達成首階段協議的預期。

另一方面，穆努欽表示，中美兩國貿易談判副代表在周三晚上通電話，目前正積極尋求達成一項貿易協議。

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