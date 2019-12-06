全台最大美食外送平台foodpanda積極配合勞動部行政指導原則，修訂外送夥伴承攬行為準則，並於5日公布優化後的承攬行為準則內容。優化目的旨在讓外送夥伴擁有更多的服務自主性、更彈性的上下線時段及裝備選擇權，主要調整包含接單程式增加「拒單」選項、不強制使用foodpanda指定之裝備、刪除評鑑制度等，充分回應勞動部行政指導原則。

優化後的外送夥伴承攬行為準則將於今日正式啟動，為全台的foodpanda外送夥伴打造更彈性自由的權益，同時提供消費者更優質的外送服務。

foodpanda董事總經理方俊強表示：「foodpanda在台灣長時間耕耘，成功帶動在地店家的營收成長、於各城市創造許多外送服務機會、輕鬆滿足消費者每日即時需求，foodpanda在台灣創立每一個里程碑的背後是由上萬名來自全台灣的外送夥伴一同打拚出來的！我們有責任主動提升他們的勞動環境與條件，我們持續檢視、討論並優化相關制度，盼外送夥伴能擁有更彈性的權益、更自主的服務條件，一同提供優質的外送服務到全台各個角落。」

foodpanda承攬行為準則2.0正視外送夥伴權益、提升服務自主性。

foodpanda 回應勞動部行政指導原則，充分檢視勞動契約檢核事項後，調整原先的承攬行為準則，以提升外送夥伴的自主性、增加更多服務彈性為出發點，保障外送夥伴的承攬權益，主要調整項目包含：

(1) 於接單程式增加「拒單」選項：外送夥伴於系統收到訂單時，能視自身狀況選擇是否接單，若要拒絕該筆訂單，可直接於顯示頁面選擇按下「拒單」選項，除因頻繁拒單而影響消費者權益的情況，外送夥伴拒單後並不影響後續接單權益。

(2) 優化服務期間的「自主性」：外送夥伴若因故而無法於原先排定的時段準時上線時，foodpanda不予以停權，當外送夥伴主動通知派單單位後，單位將委請其他的外送夥伴協助完成送單，以維護服務品質。同時，foodpanda開放「次承攬」的權利，外送夥伴因故無法親自提供外送服務時，在主動告知派單單位相關異動後，即有權利自主安排其它foodpanda外送夥伴協助完成服務。foodpanda為外送夥伴提供更高自主權的同時，也會追蹤狀況以守護「次承攬」之外送夥伴的權益。

(3) 提供自由的「裝備選擇」權利：外送夥伴無須穿著及使用foodpanda指定服裝及裝備，可自主選擇自備符合政府相關法規的服裝及外送保溫箱。若外送夥伴在提供外送服務期間使用foodpanda裝備，foodpanda則會提供相對應的廣告宣傳獎金。

(4) 刪除「評鑑制度」限制：外送夥伴在遵守外送服務行為準則的前提下，所有行為不再受評鑑制度限制，刪除評鑑制度將提升外送夥伴完成服務的自主性。而為感謝外送夥伴的努力， foodpanda 仍保留獎勵機制，鼓勵外送夥伴提供良好服務品質。

除了積極優化現行制度以回應政府規範，foodpanda也期盼主管機關能提供業者與政府溝通的管道，共同研擬更符合平台經濟的勞動政策，以兼顧外送夥伴的工作彈性與權益，同時符合新經濟模式的需求。

foodpanda為外送夥伴開創不同人生機會，同時打造優質消費者體驗。

foodpanda美食外送熱潮徹底翻轉餐飲產業以及台灣民眾的用餐習慣、持續活絡各地餐飲市場，也提供了全台上萬個外送夥伴的服務機會，為外送夥伴創造額外收入、開創不同的人生機會。foodpanda不僅為外送夥伴開創服務機會，也透過優質外送服務陪伴全台消費者，本次制度調整期望為外送夥伴打造更無負擔的外送環境，藉以提供優質的外送服務回饋消費者。

秉持「外送幸福」的初衷，foodpanda致力完善外送經濟生態，除外送範圍已涵蓋全台各縣市、進軍離島之外，攜手全台各種不同的餐廳類型開展外送服務，從百貨美食廣場、連鎖餐廳到在地小吃，近期更將外送項目拓展到生鮮、雜貨等商品，盼為合作店家、外送夥伴以及消費者創造多贏。

(工商 )