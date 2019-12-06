台灣連線股份有限公司（以下簡稱LINE台灣）宣佈已獲得經濟部投審會核准，完成對觔斗雲聯網科技股份有限公司（以下簡稱 TaxiGo）的投資案，LINE 台灣正式成為TaxiGo最大股東，TaxiGo原經營團隊將與LINE攜手經營「LINE TAXI 叫車平台」。

未來，「LINE TAXI 叫車平台」仍會以確保合法業者權益為前提，發揮科技優勢與創新能力，促動運輸產業升級。

LINE台灣董事總經理陳立人表示：「我們很高興雙方擁抱共同的願景，並順利推動這項投資案，這也代表著 LINE 正構築的生態圈，在交通解決方案的重要一步正式到位。期許未來雙方發揮彼此優勢，打造創新的叫車服務體驗。歡迎更多台灣計程車隊一起加入這個開放平台，連結更多用戶。」

TaxiGo共同創辦人暨執行長陳泰成表示：「TaxiGo致力通過科技改善台灣叫車市場，LINE從我們創業初期就給予非常多的支持。非常感謝LINE相信我們的創業理念，希望結合LINE的力量讓台灣的叫車服務更上一層樓。」

LINE台灣於2015年啟動LINE PROTOSTAR新星計畫，輔導育成台灣新創團隊，提供LINE平台資源與技術支援。2017年TaxiGo加入LINE新星計畫，運用LINE的聊天機器人與平台技術，讓用戶無須下載其他程式，僅需透過手機裡的LINE，就能使用叫車、付款、分享行車路徑等功能，帶來全新的叫車服務體驗。「LINE TAXI 叫車平台」自2019年10月正式上線以來持續累積用戶肯定，用戶數現已達70萬。

(工商 )