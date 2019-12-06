橘子集團2018年企業社會責任報告書，於11月28日榮獲第12屆TCSA台灣企業永續獎「企業永續報告獎」金獎肯定。作為全生態網路企業，橘子集團用科技力量於內部推動多項環保專案，向「環境共生」目標邁進；同時將員工視為永續經營夥伴，以開放多元的治理模式，藉運動環境、健康飲食、企業托育等面向，與員工共同構築「樂業安居」的職場環境。

智慧回收機、行動支付餐廳與綠色通勤專案 以科技力量落實環境共生目標

橘子集團自2016年轉型全生態網路企業，已逐步看見成果，近年更以「環境共生」為願景，以科技力量投入多項環保政策及專案，包含引進企業首創「智慧回收機」落實資源回收，APP還可累積獎勵兌換再生環保提袋，有效落實循環經濟。

員工餐廳普橘島，自2017年起全面引進「橘子支付」無現金交易，2018年更加碼全面禁用一次性餐具，一年共節省70萬元餐具耗材成本，除用科技讓員工享受便利，同時落實源頭垃圾減量。隨2016年遷入內科，為協助員工通勤並鼓勵減碳交通，橘子集團提供接駁專車，累積3年已超過5萬餘人次，近期更與GOKUBE電動機車合作，提供員工免費試乘名額，響應低碳通勤。

幼橘園、24小時健身房與各種健康餐點 平衡工作與生活 構築「樂業安居」職場環境

橘子集團將員工健康視為企業重要資產，除聘用常駐護理師、運動教練提供專業協助，也有24小時健身房與各類運動課程、每周舒壓按摩與體適能檢測等，協助維持員工身心健康。

員工餐廳普橘島也提供低卡健康餐，並不定期聘請私廚打造特色餐點，鼓勵員工健康飲食；此外也發起有機蔬菜認養計畫，邀請員工化身小農種植有機蔬菜，收成則由普橘島製作健康沙拉，與全體員工共享。

隨集團持續發展，部分員工開始步入人生新階段，橘子集團自2012年設立企業托育中心「幼橘園」，解決家長的托育難題。除低於私幼學費降低員工負擔，幼教老師同為正職員工有保障之外，也貼心調整收托時間，讓家長上班孩子跟著上學，省去來回接送時間、可就近照顧子女，平衡員工的工作與生活。

鼓勵年輕一代 做好準備 勇敢冒險舉辦南極長征特展 為「勇於追夢」精神立下典範

在瀰漫失敗主義的社會氛圍中，為啟發社會與年輕世代敢於追求「為夢想冒險」精神，橘子關懷基金會組成南極長征隊，於2018年底成功抵達南極點，並於11/30至12/8舉辦《去你的南極 Go！Go！South Pole》特展，以藝文展覽方式傳遞正面價值，並邀請各領域的「人生冒險家」現身分享，鼓勵年輕世代衝破自我框架，期待啟發更多勇於冒險的生命。

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