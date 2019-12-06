中美貿易談判持續傳出利多消息，隔晚美股連升第二日。港股今早開高過百點。

恒指6日開高128點，報26,345點；國企指數開高60點，報10,382點。

個股方面，銀娛高開1％，報51.6港元。

騰訊開高1.1％，報333.6港元。

港鐵料社會事件令全年盈利少16億港元，股價今早高開2.2％，報44.5港元。

阿里巴巴開高1.9％，報196.1港元。

(工商 )

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