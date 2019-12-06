陸美談判傳利多 港股開高128點 10:222019/12/06 工商 譚有勝 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中美貿易談判持續傳出利多消息，隔晚美股連升第二日。港股今早開高過百點。 恒指6日開高128點，報26,345點；國企指數開高60點，報10,382點。 個股方面，銀娛高開1％，報51.6港元。 騰訊開高1.1％，報333.6港元。 港鐵料社會事件令全年盈利少16億港元，股價今早高開2.2％，報44.5港元。 阿里巴巴開高1.9％，報196.1港元。 (工商 ) #港元 #中美 #利多 #事件 #16 也許您會感興趣 推薦閱讀 人民幣理財趨勢 六大銀行解密 04:102019/12/02 投資理財 台大醫院新竹生醫園區分院 12月16日開幕 20:002019/12/02 財經 中美貿談添變數 人民幣即期收貶22個基點 17:312019/12/03 財經 中美貿易協議 川普：明年選後再簽 04:102019/12/04 財經要聞 香港法案重擊中美關係 04:102019/12/04 時論廣場 《晨間解盤》短跌或盤整，靜待中美發展(倫元投顧提供) 08:522019/12/04 財經 中美分階段取消關稅 有譜 04:092019/12/05 財經要聞 鬥而不破的中美博弈 04:092019/12/05 財經要聞 失蹤高中妹摩鐵現蹤 一開門傻眼了 22:032019/12/05 時事 陸商務部：若達協議應降關稅 04:092019/12/06 全球財經 財經熱門新聞 恐怖！10年燒掉千億 納智捷快要收了？ - 財經 美爆50年來驚天數字…北京慘了！ - 財經 比次貸更恐怖？專家揭下個金融危機引爆炸彈 - 財經 台積電老將帶槍投靠 救了陸晶圓巨頭 - 財經 【總投入門】年紀愈大 愈沒有人會原諒你的「窮」？ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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