法國各職業工會集結80多萬人上街，抗議法國總統馬克宏提出的退休制度改革，全國大罷工5日登場。包括火車、地鐵、機場調度大亂，學校和公家機關也關閉，巴黎日常生活大癱瘓。

巴黎90%的鐵路班次取消，絕大部分地鐵站鐵門拉下；16條地鐵線中，僅2條自動駕駛的路線正常服務，尖峰時間3條地鐵提供25%班次，其餘全日全線停駛，許多月台空無一人。

法國航空公司與易捷（EasyJet）也取消部分中短程航班。法國各城市交通嚴重受影響，大巴黎地區幾近癱瘓。地鐵與國鐵6日將持續罷工，有可能持續至9日。

5日上午9時，人潮眾多的轉運大站巴黎東站空蕩蕩。一名上班族從郊區搭車進巴黎，因火車停駛被迫下車，無奈地鐵也關閉，只能急著用手機叫計程車。但計程車需求過高，等了幾十分鐘也沒車。

這名上班族接受中央社記者採訪時表示同意改革，但不同意現行的改革方案，「事實上目前的退休制度將無力持續，因為之後會有更多的退休人員，為了讓制度運作，必然要採取措施。但改革也要有限度，我們不能到7、80歲才退休，這樣只是越改越糟。」

另一位受訪者表示理解罷工者，但若要達到社會正義，未來退休人員也能享有同樣的權利，則改革勢在必行。對他而言，同一種職業，會因為不同合約，而享有不同權益，這是無法理解的。

他舉例，巴黎與波爾多的公車司機，兩者的退休制度與權益不同，這就是不公平與不正義。內容或許可以再討論，但改革是必要的。

儘管支持改革，但幾位受訪者均表示能理解工會站上街頭的原因，且尊重他們罷工的權利。其中一位受訪者表示，「即使覺得困擾，也不會把怒氣出在他們身上」；也有受訪者說，「罷工權保障人民自由是好的，但我覺得這次的訴求與社會脫節，有些自私。」

據法國教育部統計，全國55%的教師進行罷工，其中巴黎罷工教師高達78%，40%的學校關閉，因此中午餐廳可見不少當天選擇請假的家長帶著孩子前來用餐。巴黎幾乎所有大學及公家服務單位也宣佈關閉。各級學校多數都已宣布6日持續關閉，法國日常生活陷入停擺。

(中央社)