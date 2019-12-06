經濟部6日預告明年度度再生能源電能躉購費率，整體調降約調降0.34％至2.44％之間，並且延續相關獎勵機制，並新增太陽光電風雨球場獎勵加成、原住民地區與偏遠地區之獎勵加成、延長大型太陽光電完工費率適用時點18個月等，讓再生能源設置加速普及。

經濟部指出，其中太陽光電躉購費率介於新臺幣每度3.9408元至5.7788元，較今年費率調降0.34％至2.44％，為鼓勵家戶屋頂設置太陽光電，其中1至20kW級距躉購費率，由每度5.7983元調降至每度5.7788元，降幅為各級距最小；另生質能、廢棄物及小水力發電躉購費率微幅調漲1％至4％不等，將持續鼓勵再生能源多元發展。

另外在躉購費率獎勵機制部分，延續今年度各項加成獎勵機制，還新增3獎勵，包含設置69kV以上升壓站太陽光電發電設備，延長至同意備案之日起18個月內完工，仍得以適用同意備案時費率。第二教育部認可之太陽能光電風雨球場，躉購費率加成6％。第三屋頂型太陽光電發電設備設置於原住民族地區或偏遠地區者，躉購費率加成1%。

(工商 )