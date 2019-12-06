美國財長穆努欽（Steven Mnuchin）表示，川普政府反對世界銀行對中國的低息貸款。

世銀預計將發佈其最新的「中國國家夥伴關係框架」文件，其中會列出其向中國提供的貸款計劃。該行對中國的貸款，2017財年為24億美元，2019財年減少至13億美元。

穆努欽認為，中國應該從世銀的貸款項目中被刪除。美財政部已就世銀大幅削減對中國貸款的事項進行磋商。

他強調，中國現在是世界第二大經濟體，其人均收入大大高於各國應該停止從世銀接受援助的水平。而美國是世銀的最大資金捐助國。

(工商 )