美財長：川普反對世銀對陸低息貸款 10:322019/12/06 工商 譚有勝、綜合報 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美國財長穆努欽（Steven Mnuchin）表示，川普政府反對世界銀行對中國的低息貸款。 世銀預計將發佈其最新的「中國國家夥伴關係框架」文件，其中會列出其向中國提供的貸款計劃。該行對中國的貸款，2017財年為24億美元，2019財年減少至13億美元。 穆努欽認為，中國應該從世銀的貸款項目中被刪除。美財政部已就世銀大幅削減對中國貸款的事項進行磋商。 他強調，中國現在是世界第二大經濟體，其人均收入大大高於各國應該停止從世銀接受援助的水平。而美國是世銀的最大資金捐助國。 (工商 ) #中國 #世銀 #貸款 #美國 #美元 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸金融科技發展尚未準備好 04:102019/12/02 論壇廣場 大陸明年5G手機出貨 大爆發 04:102019/12/02 產業．科技 順藥再創授權佳績 簽署止痛劑授權協議 15:032019/12/02 財經 獨》再2個月就要用！高中歷史第2冊零版本過關 20:062019/12/02 生活 外企大陸申報 改採留存備查 04:102019/12/03 金融．稅務 美決議報復法數位稅 稅率上看100％ 20:482019/12/03 財經 資策會預測 2020網路通訊 10大趨勢 繞著5G轉 04:102019/12/04 財經要聞 《國際產業》美國商務部長：華為策動美國供應鏈移往海外 09:432019/12/04 財經 穆迪：陸2020年結構融資貸款違約率恐小幅上升 16:252019/12/04 兩岸 亞洲最有錢公司 台積電超越三星 19:122019/12/04 財經 國際熱門新聞 彈劾定了！裴洛西保證川普上史冊 - 國際 CIA刑求手段全曝光！首位被害人親素描殘忍畫面 - 國際 不滿被抹紅！美媒專訪韓國瑜：都是綠營塑造的 - 時事 川普：12月新關稅計劃可能有變 - 國際 - 工商 外媒也關注！紐時：韓造勢震驚總統大選 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。