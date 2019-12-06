藝人謝和弦（32歲）昨（5日）晚9時許，在新北市板橋區華江一路租屋處被妻子舉報吸食大麻，轄區海山警分局據報派員前往，員警登門向謝說明來意，謝和弦毫無驚訝之情且態度配合，主動交付2包共18公克的大麻予警方，隨員警回派出所接受調查。

謝和弦涉吸大麻 面帶笑容移送新北檢

上午警方以毒品危害防治條例將謝和弦移送新北地檢署，面對記者追問，謝和弦面露笑容說「辛苦了」。

昨晚謝和弦被帶上警車前，還以手機錄製一段影像，隨即PO上IG，員警發現後制止。隨後從派出所移送偵查隊時，謝和弦面對鏡頭手比愛心，甚至脫掉上衣，舉止令人不解。

謝和弦被捕後，本拒絕夜間偵訊，但深夜時又同意接受偵訊，故警方連夜對謝進行訊問。

謝和弦坦承持有及吸食大麻，供稱昨天中午還曾吸食，但對他毒品上游拒不交代。

據了解，謝和弦昨天疑因在家吸大麻引起妻子不滿，憤而向警方舉報，對此他並不以為意，表明他一向支持大麻合法化，有機會他就會表達他的理念，但他絕不可能供出上游，因為他不會出賣別人，至於老婆生氣，安撫一下就好了。

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(中時 )