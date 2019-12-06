日本的幼稚園和學校鼓勵學生不請假、不遲到、早退而頒發的「全勤獎」近來遭許多學校廢止，主要理由是，校方想讓小朋友們學會「休息也是很重要的」。

NHK報導，金澤市的河合(音譯)幼稚園從5月起廢除頒發全勤獎。過去約有4成的學童領過全勤獎，之所以廢止是因為，有些小朋友明明身體不適，為了領全勤獎還勉強自己上學，也有家長為了全勤獎不讓生病的小孩請假等。園方認為應該從小教育小朋友「該休息時就要休息」的正確觀念。

札幌市美晴幼稚園園長東重滿表示，日本的幼稚園從1990年後半開始減少。1990年代起公立中小學和高中開始實施周休2日制，學生不願上學成為社會問題，園長等教育從業人員經過討論，認為不該給學童「不可以請假」的壓力。

但也有學校認為，還是應該鼓勵天天上學的學童，故堅持頒發全勤獎。島根縣出雲市2016年1月還接到中學生家長提出要求，希望市政府能頒發全勤獎給沒有請過假、天天上學的學生。

島根市當時以市長長岡秀人的名義回答說，「因為有拒絕上學等各種立場的學生，若讓患傳染病的學生勉強去上學，對周圍學生的健康也會造成影響，因此要市政府設全勤獎有點困難。」

教育評論家尾木直樹表示，「有全勤獎的話，小孩們會認為『不加油不行』。不能依身體健壯與否來決定孩子的價值，身體稍有不佳就該休息，預防勝於治療，全勤獎會給致力預防傳染病的學童壓力，應該立刻廢止。」

(中時電子報)