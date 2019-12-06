再生晶圓暨晶圓薄化廠昇陽半導體（8028）第四季業績成長動能略降速，但相對去年同期仍維持增長力道，預期明年公司業績仍可比今年成長，並因應中長期動能，決議啟動擴產，明年將同步擴增兩大主要產品產能。

昇陽半公布11月營收2.32億元，月增2.50%，比去年同期增長24.14%。2019年1-11月營收24.48億元，較去同期增加26.54%。

昇陽半導體看短期市場不確定因素多，較保守看待至明年上半年產業景氣，將觀察明年功率半導體客戶需求何時回溫；法人預期，昇陽半第四季業績將較第三季滑落，難以達成原訂的持平目標。但公司今年業績仍將創下歷史新高紀錄。

另外，公司董事會日前通過資本支出預算案，預計投資金額為14.14億元，主要是用以擴大再生晶圓與晶圓薄化的產能，另外也將投入功率元件相關產品開發。

昇陽半目前12吋再生晶圓月產能約23萬至24萬片，持續滿載，另外，晶圓薄化月產能，大約7萬至8萬片。目前該公司再生晶圓的業績比重約占40%至50%，晶圓薄化業務的比重約35%至45%。

昇陽半預計在竹科總廠添購機器及研發設備，規劃投資金額為14.14億元，包括再生晶圓與晶圓薄化兩大業務都將擴產。其中，三分之二用於擴大再生晶圓產能，三分之一投入研發IGBT等功率元件相關產品，主要看好再生晶圓需求將維持不錯的成長幅度。

目前昇陽半再生晶圓12吋月產能23至24萬片、8吋月產能7萬片，昇陽半明年主要擴產將在12吋，目標達到30萬片，新產能預計明年第三季開出。晶圓薄化月產能7至8萬片，明年將擴增約1成產能。

(時報資訊)