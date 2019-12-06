今年台灣房市走勢接近尾聲，吉家網董事長暨房仲全聯會榮譽理事長李同榮針對2020年房市提出十大趨勢預測，包括新屋受寵、購屋族群年輕化、消費群聚效應轉變影響傳統商店價值、身份與企業表徵，熱衷豪宅與A辦、企業商辦極大極小M型發展、國際政經影響力不容小覷、兩岸政經發展最具威脅性等等。

李同榮說，現在購屋行為大轉變，住宅新屋受寵，未來老屋若無法都更，將會不值錢。另外，年輕人自立門戶傾向，促使購屋族群年輕化，中南部都會透天轉購高樓傾向明顯，台南為六都中具有較大的換屋空間，其他二線城市購買大樓傾向也逐漸增多。

在商、廠辦方面，李同榮指出，工業用地前景看好，帶動廠辦市場蓬勃發展，這是台灣三十年一次機會。而總部化商辦與共享辦公室盛行，A級商辦行情谷底翻身，豪宅因跌深而反彈，頂級A辦受青睞，搶租搶購風潮洶湧。

另外，中美商戰打打停停，目前只在上半場第二節的第一次暫停，往後數年將持績影響股匯市動盪，李同榮直言，這將間接影響房市的基本面。而兩岸政經發展局勢是中線房市發展最具爆發力的威脅，房市可能因兩岸重大利多或利空引發爆漲爆跌的劇烈震盪。

至於今年房市，李同榮指出，今年第三季六都房市整體表現平穩，維持價穩量增格局，與去年同期相比，北台灣表現穩健，而中南部房價紛紛突破前波高點，價量表現相較北台灣出色，全台2019年交易量有望接近或跨越三十萬戶，商辦、廠辦、工業用地、豪宅表現價量齊揚，為今年房市的重要關注焦點。

(時報資訊)