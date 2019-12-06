新竹縣長楊文科（中）6日一早前往文小一非營利幼兒園，視察工程進度。（莊旻靜攝）

新竹縣長楊文科（左二）6日一早前往文中二非營利幼兒園，視察工程進度，文中二非營利幼兒園預計將有0至3歲330個名額。（莊旻靜攝）

新竹縣文中二、文小一非營利幼兒園預計明年、109學年度正式招生，新竹縣長楊文科6日一早前往2工程視察進度，滿意進度均超前，其中文小一非營利幼兒園結合公共托嬰中心，預計明年同步運作，小學部分則將在111學年度啟用，未來將是全台首間0到12歲教育園區。

楊文科6日一早先前往位於高鐵九路、隘口二路的文中二非營利幼兒園，該園所預計明年招生，收3歲以上到入國小前幼兒共計330人，目前工程進度超前，可望如期完工、招生。

文中二非營利幼兒園緊鄰生醫園區，預計109學年度開始招生，將有3歲以上330個名額。（莊旻靜攝）

此外，位於福興東路二段的文小一非營利幼兒園則合併公共托育家園，教育處長劉明超、社會處長李國祿等人也偕同視察，楊文科表示，文小一暫定名稱為嘉豐國小，待嘉豐國小招生後，將是全台首間照顧0到12歲學童的教育園區。

劉明超表示，文小一非營利幼兒園部分將有2班2至3歲幼幼班，共有32個名額，3歲以上至入國小學前則有300個名額，李國祿則表示，位在文小一內的公共托育家園則有45個0到2歲的托育名額，期望能與幼兒園同步招生、啟用。

新竹縣長楊文科（左一）6日一早前往文小一非營利幼兒園，視察工程進度。（莊旻靜攝）

楊文科表示，竹北地區有許多在園區上班的家長，他也聽到家長們的聲音，因此加速成立公共托育、公幼及國小等，這「刻不容緩也絕不手軟」，除了上述2所，也預計在竹北市的西區、湖口等地，增加公托、公幼園所及國小。

教育處指出，文中二、文小一幼兒園預計於109學年度開始招生，明年2月啟動招標作業，可望5月開始報名，凡是設籍於新竹縣的孩童均可報名，不限鄉鎮。

文小一非營利幼兒園除了提供2至6歲共332個幼兒園名額外，還有公托45個名額。（莊旻靜攝）

文中二非營利幼兒園緊鄰生醫園區，預計109學年度開始招生，將有3歲以上330個名額。（莊旻靜攝）

文小一非營利幼兒園除了提供2至6歲共332個幼兒園名額外，還有公托45個名額。（莊旻靜攝）

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