掃除美中貿易戰的短暫陰霾，美日客戶追補下單，大田（8924）11月營收達2.78億元，累計今年前11月營收約35.21億元，追越去年同期的34.34億元，由於12月旺季可期，全年表現可望勝過去年。

大田6日表示，目前仍屬於美系和日系客戶推出新產品的旺季，加上美中貿易戰的短暫陰霾掃除，將高爾夫球相關用品，納入關稅排除清單，原本在10月觀望的客戶，正追補下單。

大田說，目前客戶新產品推出，比較平準，過去是推出全套系列，目前各產品別，包括1號開球木桿、球道木桿、鐵桿、挖起桿、以及推桿等，會分不同時間點，開推新產品，對大田工廠在生產安排、人力負荷壓力排解，也有很大的助益。

大田11月營收達2.78億元，年增15.23％，累計今年前11月營收約35.21億元，也比去年同期的34.34億元，成長2.54％，大田表示，此一成長趨勢，將會延至12月，全年可望樂觀看待。

(工商 )