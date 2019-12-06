高雄國稅局指出，過去有A先生漏報個人2017年度綜合所得稅，雖然在核定前2019年4月23日就補報、補繳所漏稅款及加計利息，按照稅捐稽徵法第48條之1規定，可免罰。

但是國稅局認為，在A補報前即已先行著手查調A申報資料，不符合稅捐稽徵法免予處罰之規定。

A主張民眾並非稅務專長，且未能及時申報並非有心之過，應免予處罰。

納保官瞭解案情後，認定財政部新頒「稅捐稽徵法第48條之1所稱進行調查之作業步驟及基準日之認定原則」，已明定要以函查日（即發文日）或公告日為調查基準日。因此，A符合稅捐稽徵法第48條之1免予處罰規定，最後免再補稅。

高雄國稅局表示，依納稅者權利保護法（納保法）第20條規定，稅捐稽徵機關應設置納保官提供協助，第一是協助納稅者進行稅捐爭議之溝通與協調。第二為受理納稅者之申訴或陳情，並提出改善建議。第三是納稅者依法尋求救濟時，提供必要諮詢與協助。

(工商 )