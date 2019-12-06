永慶房屋8月領先政策推出「實價登錄3.0」揭露成交行情至門牌，獲各界熱烈回響，上店客戶增加三成，尋求估價服務的客戶也增加超過兩成。有鑑於消費者對透明房價的需求，本月起，全台永慶不動產也提供「透明房價一覽表」，永慶房仲網和永慶快搜APP則設有「實價登錄3.0」專區，讓民眾隨時上網就能免費查詢；專區推出不到一周，網站流量已成長逼近2成！

分析「實價登錄3.0」網友查詢量最高的區域，雙北市分別是板橋、新莊、內湖、中和與林口，比較近三個月的「買賣移轉棟數」，板橋、內湖、中和皆是近期交易熱區，而新莊與林口則是近期推案量大；而橫跨板橋、新莊、中和、新店的「新北環狀線」月底即將通車，推測也是這幾區查詢熱烈的原因之一。全台線上查詢量最高的縣市則為新北市，再來是高雄市、台北市。

永慶實價登錄3.0成交行情揭露至門牌，消費者能精準掌握成交行情，不用猜!

透明成交行情 助消費者做出適當決策

永慶房屋業管部協理陳賜傑表示，成交行情揭露至門牌，讓買賣雙方對價格的認知更趨一致，縮短雙方來回評估的時間，更有機會抑制不肖房仲同業刻意提供片段、模糊、甚至是造假的實價登錄資訊。儘管是同一巷子，不同的大樓都可能因屋齡、建材、樓層、房型、採光、座向等條件，造成房價不同，只看以30號為區間的實價登錄行情資訊，消費者並不容易判斷。

陳賜傑協理舉例，近期有客戶同時委託永慶與其他同業，帶看同一社區的房屋，因該社區房型眾多，所以房價價差甚大！由於同業提供的實價登錄資訊，以30號為區間，資訊不夠精準，當客戶看到永慶提供「實價登錄3.0」的行情資訊揭露到門牌，就能判斷出該筆成交資訊是屬於哪一種房型與樓層，讓客戶更清楚掌握行情資訊，很快就能做出適當的決策。

為讓消費者掌握精準透明的資訊，永慶率先將所成交的物件成交行情揭露至門牌，獲得消費者高度的肯定，陳賜傑協理呼籲同業跟進響應，一同為保障消費者權益努力。

「永慶實價登錄3.0」擴大上線，永慶房仲網與永慶快搜APP都可以查詢

讓房仲回歸服務專業 協助消費者做正確的判斷

資訊透明有助房價平穩發展，而平穩的房價是社會安定的重要因素之一。在孫慶餘董事長的帶領下，永慶再次走在政策之前，率先推出實價登錄3.0，這也是孫慶餘董事長創業三十多年來一貫的堅持：房仲的價值在於回歸誠實的中介者，提供消費者實實在在的資訊與服務；「實價登錄3.0」的推出，再一次展現「先誠實，再成交」的理念，提供透明的資訊與服務，為保障消費者權益、捍衛居住正義做出貢獻。

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(中時電子報)