台北市政府提案通過「陽明山保變住六之六案」，在「挖填土方量」方面不斷擴增，台灣水資源保育聯盟等環保團體，6日前往台北地檢署，按鈴告發台北市政府涉嫌圖利。

環團表示，「陽明山保變住六之六案」的提案單位是北市府，審查單位也是北市府，根本是球員兼裁判，而且明知「陽明山保變住六之六案」在1996年通過的環評，「挖填土方量」只有25萬立方公尺，卻在1999年通過水土保持計畫，挖填土方量暴增約2倍，成為48萬9349立方公尺，2005年6月又通過第一次變更計畫，挖填土方量又增加為57萬2403立方公尺，2007年再第二次變更，暴增為58萬6667立方公尺。

環團指出，依照「環境影響評估法施行細則」38條第一項第4、5款規定，挖填土方增加應重新環評，但是北市府知法犯法，先斬後奏，讓違法變合法，形同鼓勵非法。尤其是1997年後沒有任何評變更，水保計畫挖填土方竟達58萬立方公尺以上，而且還有多筆土地違法填挖，且多筆位於財團所購買的土地上，顯然北市府涉嫌圖利，所以向北檢告發追究不法。

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(中時 )