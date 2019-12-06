一家掛羊頭賣狗肉的麻將協會，日前趁著在萬華康定路上的萬華分局即將搬遷回桂林路原址，新派出所尚未運作之際，在康定路上大張旗鼓開張營業，當地角頭兄弟還致贈花籃慶祝開張，由於太過招搖，萬華分局昨晚上門查抄，果然發現不少人公然聚賭，立刻帶回負責人、員工及28名賭客進行偵辦。

警方表示，原萬華分局舊址，近日內積極整修將成為西門町派出所，預計月底開始啟用，但卻有投機分子蠢蠢欲動，趁新派出所尚未開張，自己就急著開新麻將營業，實際上卻是大搞賭博。

警方獲報後認為業者太過囂張，竟然敢公然在太歲爺上動土，昨天晚上召集大批警力，趁著麻將場內政打得火熱之際，一舉衝入逮人。警方調查，這家麻將協會以收場地費為掩護，實際上就是抽佣金；另外以娛樂點數兌換現金。

員警在現場查獲麻將協會李姓負責人及員工4人、賭客28人、查扣抽頭金及賭資65萬元，將依賭博罪嫌移送法辦。

(中時電子報)