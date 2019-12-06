男星馬俊麟與同戲女星王瞳假戲真做爆出不倫戀，事後雖淚崩出面道歉，然仍大大衝擊演藝事業，不僅戲約沒了，也跟歌手男友艾成的8年感情也告吹，同時參與的87樂團將在年底推出新EP《87 霸氣》，王瞳也沒辦法參與宣傳，而在這場錯誤的感情中，受創的不僅王瞳，艾成日前現身錄影竟瘦了一大圈，體重狂掉30公斤，然他透露跟王瞳沒絕交，在教會仍互動，也曝光王瞳偷吃道歉後的近況，表示她雖失落，但也趁這機會久違地好好休息。

艾成曝光王瞳近況，表示她除了停工好好休息外，其他時間都在忙教會的事情。(取材自艾成臉書、中時資料照片)

王瞳與馬俊麟的不倫戀，傷及無辜的元配梁敏婷及艾成，據《ETtoday》報導，艾成坦言心情受到很大的影響，但仍護著王瞳，表示她雖然面對此事失落，公司也要她停工好好消息，而她這幾年忙接戲其實沒什麼自己的時間，「也可趁這時間好好休息」。

至於王瞳近況，艾成表示教會年底要在北科大辦佈道大會，而王瞳以前念視覺傳達設計科，教會仰賴她的設計天分，請她幫忙做海報設計、團服等等，而年底教會活動多，舞台劇、跨年晚會演出等，都需要王瞳的才華幫忙，艾成緩頰說：「讓她有機會又走入表演工作，也是件好事」。

至於日前艾成斷了跟王瞳的8年感情，分手後不但爆瘦30公斤，還被傳兩人一同參加楊時蒨婚禮時幾乎沒互動，艾成也駁斥這說法，表示即使最終沒能一起步上紅毯，但這麼多年了，也有家人、朋友感情，私下還是任何事都會互相分享，而且都在同一個教會，會遇得到，「不可能完全不說話」。

(中時電子報)