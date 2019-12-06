一年有三款新 iPhone 可以選，覺得足夠嗎？看來蘋果(Apple Inc.)方面是覺得還不太夠。預測蘋果新品向來準度很高的天風國際分析師郭明錤，他在最新提供給投資者的報告中指出，蘋果將會在 2020 年推出 5 款 iPhone，上半年 1 支、下半年則有 4 支且通通支援 5G，提供給消費者更多更完整的選擇。

先前業界一般預測，蘋果會在 2020 年推出 4 款 iPhone，包含上半年的 iPhone SE 2，以及秋季的三款新 iPhone。但是分析師郭明錤力排眾議，推測蘋果將會在 2020 年共推出 5 款新 iPhone。針對這 5 款新 iPhone 的主要規格，他也都進行了預測。

分析師郭明錤針對 2020 年新 iPhone 產品線的預測圖。(摘自新浪科技)

2020 年共有 4 款 OLED iPhone

郭明錤指出，蘋果將會在 2020 年下半年推出 4 款 iPhone，全都採用 OLED 螢幕。這四款 iPhone 主要的分界點在於螢幕尺寸以及主攝影鏡頭的數量，分別是 5.8 吋 OLED 螢幕、搭配 2 顆後置鏡頭、6.1 吋 OLED 螢幕、搭配 2 顆後置鏡頭、6.1 吋 OLED 螢幕、搭配 3 顆後置鏡頭以及 ToF (飛時測距)鏡頭(也就是總共四顆後置鏡頭)，以及 6.7 吋 OLED 螢幕，搭配 3 顆後置鏡頭以及 ToF (飛時測距)鏡頭。搭配 ToF 鏡頭能提升 3D 感測的能力，對於 iPhone 在 AR 或者攝影方面的應用將更帶來更大的提升。

外型上，分析師郭明錤先前就曾指出，2020 年新的 iPhone(上述 4 款)的造型，將會跟 iPhone 4 很接近(邊框更為方正，改變自 iPhone 6 以來採用的圓潤邊角設計)。這 4 款 iPhone 預計搭載高通 X55 數據晶片，支援 5G 將是 2020 年 iPhone 的主要升級之處。

郭明錤指出，蘋果將會視不同市場 5G 的佈建速度，推出僅支援 Sub-6GHz 或是同時支援 Sub-6GHz 以及 mmWave(毫米波) 的機種。他推測，蘋果預計會在 5 個市場推出同時支援 Sub-6GHz 以及 mmWave(毫米波) 的 iPhone，分別是美國、加拿大、日本、韓國以及英國，他預測支援 Sub-6GHz 以及 mmWave(毫米波) 的 5G iPhone 會在 2020 年下半年 iPhone 的出貨量中占據 15%~20%。至於屆時還沒有 5G，或者普及率很低的國家，蘋果則可能考慮用軟體關閉 Sub-6GHz 機種 5G 功能，來降低採購高通 X55 數據晶片的成本。

因為增加了對 5G 的支援，郭明錤預測 2020 年 iPhone 整體出貨將會增長 6%，來到 2.05~2.1 億部；而 2021 年則會增長 8%，來到 2.2 ~ 2.5 億部的水準。這 4 款 iPhone 採用 OLED 螢幕的 iPhone，預計都將使用 Face ID 臉部辨識的技術，正面螢幕頂端保留「瀏海」缺口的樣式。

2020 年的 iPhone SE 2

在 4 款採用 OLED 螢幕的 iPhone 推出(預計是 2020 年秋季)之前，蘋果預計在 2020 年 3 月份先推出 iPhone SE 2。預計將會搭載 4.7 吋 LCD 螢幕，外型跟 iPhone 8 比較接近，搭配 Touch ID 指紋辨識。

2021 年的 iPhone 改頭換面

針對 2021 年的 iPhone 產品線，郭明錤也提出了預測，他推測蘋果會在 2021 上半年推出 iPhone SE2 Plus，螢幕升級到 5.5 吋或是 6.1 吋，預計仍不會支援 Face ID，但會升級全螢幕設計，Touch ID 指紋辨識功能可能會與側邊按鍵整合。

而 2021 年下半年的新 iPhone，則是「最高階的機種」被預測將會移除 Lightning 連接埠。要注意的是，並不是像是 2018 年的第三代 iPad Pro 一樣改為 USB-C(或稱 USB Type-C 連接埠)，而是蘋果預計會提供「全無線的體驗」，也就是說可能沒有充電連接埠(而是僅支援無線充電)。分析師認為蘋果並不會太過激進的在 2021 年下半年所有 iPhone 中通通移除 Lightning，而僅在最高階機種中推行。分析師推測蘋果是為了要將最高階的 iPhone 與其他 iPhone 之間拉開距離，藉此提高售價並且拉升 iPhone 平均售價(ASP)。

從分析師郭明錤最新提供的預測報告，可以看出跟先前摩根大通（JP Morgan，或稱小摩）很類似的預測。先前後者預測蘋果在 2021 年開始，每年發表 iPhone 的節奏會改為兩次。輔以分析師郭明錤的預測，很可能代表蘋果將會定期更新 iPhone SE 產品線，確保它們在 300 美元左右的價位帶中的競爭力，並且提供使用者更多的選擇。

(中時電子報)