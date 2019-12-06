受刑人自己跪在地上為遭遇風災的非洲難民祈禱。(黃玫嘉、姚淑婷、張國霖提供)

來自印尼的黃玫嘉與馬來西亞的姚淑婷、張國霖三位外籍生，以一年時間深入台灣花蓮監獄記錄受刑人與出獄的更生人，以非常獨特的方式，完成自己的台灣經驗，他們共同發表一本《獄見》圖文攝影集，同時也為來台就讀大學畫下一個完美句點。

監獄高牆內，對許多人來說是有些許神秘感和禁閉的恐懼，犯了罪的受刑人在監所內接受教化，與社會暫時隔離，媒體報導或影視節目也經常以他們為製播內容，就讀花蓮慈濟大學的黃玫嘉、姚淑婷、張國霖因為接觸校內社團，開啟了與監獄接觸的契機，受刑人與更生人獨特的生命歷程，這是學校課程難以教授，但卻可能成為人生重要的參考，三人決定選擇這個頗有難度的題目，作為就讀大眾傳播的畢業製作，也讓大家能夠更認識他們。

在拍攝採訪過程，經過申請獲准進入監獄，他們與受刑人有了第一次接觸，從一開始帶著內心恐懼，慢慢不再緊張，到最後與許多受刑人、監所管理人員逐漸成為熟悉的朋友，彼此沒了距離感，可以分享人生經驗，甚至彼此開開玩笑、相互問候，還會收到受刑人的關心卡片，對方在卡片中寫下「有人說人生會有難忘的朋友，你們應該就是其中一個」，讓三人深受感動。

雖然監所內拍照採訪有許多嚴格限制，但他們也從這些過程學習如何因應，以達成自己需求，這些實務經驗遠比課堂上的知識更接地氣，也讓三人對受刑人的內心世界有更多認識。

出獄的更生人也是他們採訪的對象，其中有人重新出發，取得不錯的成績，也會回饋社會，幫助同樣曾經犯錯的更生人，協助他們重新融入社會，這些台灣故事是他們難得的異國體驗，或許將來也會成為人生重要資產。

監獄舍房走廊，因為隔天是週末，每間舍房會準備2桶水。(黃玫嘉、姚淑婷、張國霖提供)

受刑人外出演繹，手腳都需要扣上鎖。(黃玫嘉、姚淑婷、張國霖提供)

受刑人在工廠內的身影。(黃玫嘉、姚淑婷、張國霖提供)

監獄鐵門和鐵鎖。(黃玫嘉、姚淑婷、張國霖提供)

《獄見》圖文攝影集今天將隨著慈濟大學傳播學系的「第16屆畢業成果展」亮相，他們把東岸花蓮高牆內的故事，搬到台北圓山花博流行館，希望讓大家看到更多屬於台灣的故事，10日再回到花蓮讓在地人也能知花蓮事。

(中時 )