寒假即將來臨，加上農曆春節接踵而至，為鼓勵大學生提前返鄉過節，台灣高鐵公司今日宣布，大學生原有的指定車次優惠外，再加碼5折，期間是，明年1月6日至1月10日、1月14日至1月19日，提醒大學生務必攜帶學生證正本查驗。

高鐵公司表示，明年1月6日（一）至1月10日（五）、1月14日（二）至1月19日（日）特別規劃「大學生寒假返鄉5折優惠列車」，除原有的大學生指定車次5折、75折或88折優惠外，再加碼5折，且南下、北上5折車次共達170班。

高鐵公司表示，自今年12月10日（二）凌晨零時起，依發車前28日的售票規定，逐日開放明年1月6日以後的車票預購；適用「大學生優惠」的各車次車票，除可利用高鐵網路訂票系統預訂外，也可用「T Express行動購票」App、全國超過一萬家與高鐵合作的便利商店以及車站售票窗口，一次完成訂位、付款、取票。

高鐵公司特別提醒大學生，乘車時務必攜帶本人有效之學生證正本以備查驗，以免影響優惠權益。

(中時 )