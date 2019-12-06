陸股三大指數小幅高開 養豬概念股續強 11:252019/12/06 旺報 林汪靜 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 三大股指小幅高開，隨後股指窄幅盤整。無線耳機板塊帶動消費電子錶現活躍，胎壓監測概念再度強勢，白酒股持續走強。整體來看，個股漲跌互半，市場氣氛穩中向好，但賺錢效應差強人意，截至發稿，滬指報2900.14點，漲0.51％；創指報1710.99點，漲0.07％；深成指報9811.54點，漲0.12％。 從盤面上看，無線耳機、白酒、養豬居板塊漲幅榜前列，汽車、燃料電池、虛擬貨幣板塊跌幅榜前列。 ★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！ (旺報 ) #白酒 #板塊 #無線耳機 #耳機 #陸股 也許您會感興趣 推薦閱讀 富邦投顧：2020上證指數區間2800至3600點 13:442019/12/02 財經 日盛投信：陸經濟持續修復 陸股仍處慢牛行情中 15:102019/12/02 財經 衰退疑慮減輕 外資買超陸股金額創今年新高 19:522019/12/02 財經 陸股 結構調整 關注新興消費服務股 04:102019/12/03 投資理財 經濟數據報喜 陸股後市看俏 04:102019/12/04 投資理財 陸股處慢牛行情震盪期 A股基金搶眼 04:102019/12/04 投資理財 陸港觀盤－PMI重回景氣榮枯點 投資陸股可望樂觀 04:102019/12/05 全球財經 A股績優股 基金經理人：2020年仍有好氣色 10:082019/12/05 財經 陸股5日震盪走高 滬指漲0.32％ 12:292019/12/05 財經 陸股三大指數開高 滬指小漲0.1％ 10:452019/12/06 財經 財經熱門新聞 恐怖！10年燒掉千億 納智捷快要收了？ - 財經 美爆50年來驚天數字…北京慘了！ - 財經 比次貸更恐怖？專家揭下個金融危機引爆炸彈 - 財經 台積電老將帶槍投靠 救了陸晶圓巨頭 - 財經 【總投入門】年紀愈大 愈沒有人會原諒你的「窮」？ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。