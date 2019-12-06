三大股指小幅高開，隨後股指窄幅盤整。無線耳機板塊帶動消費電子錶現活躍，胎壓監測概念再度強勢，白酒股持續走強。整體來看，個股漲跌互半，市場氣氛穩中向好，但賺錢效應差強人意，截至發稿，滬指報2900.14點，漲0.51％；創指報1710.99點，漲0.07％；深成指報9811.54點，漲0.12％。

從盤面上看，無線耳機、白酒、養豬居板塊漲幅榜前列，汽車、燃料電池、虛擬貨幣板塊跌幅榜前列。

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(旺報 )